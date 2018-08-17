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В РВСН пройдут сборы с воспитанниками юнармейских отрядов
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В РВСН пройдут сборы с воспитанниками юнармейских отрядов 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие проведут для ребят показные выступления по приемам рукопашного боя, продемонстрируют современную экипировку разведчика, образцы вооружения стрелков, снайперов и гранатометчиков.
С 19 по 24 августа подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проведут учебные сборы с воспитанниками юнармейских отрядов Республики Мэрий Эл в военно-спортивном лагере Гвардеец.
Военнослужащие ракетной дивизии проведут показное выступление для ребят по приемам рукопашного боя, также будут продемонстрированы современная экипировка разведчика, образцы вооружения стрелков, снайперов и гранатометчиков. Юнармейцы смогут потренироваться в обращении с оружием, выполняя нормативы по неполной разборке и сборке оружия.
Военнослужащие по призыву расскажут о службе в ракетной дивизии и специфике подразделения охраны и разведки.
Цель сборов — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России, и ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам.
После летних каникул юнармейцы посетят командные пункты ракетных объединений и соединений, ознакомятся с агрегатами мобильных ракетных комплексов «Ярс», находящихся на вооружении дивизий.
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