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На вооружение соединений и воинских частей Амурского объединения ВВО поступила крупная партия приборов ночного видения семейства «Малыш»
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На вооружение соединений и воинских частей Амурского объединения ВВО поступила крупная партия приборов ночного видения семейства «Малыш» 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Поступившие прицелы значительно повышают возможности подразделений при ведении боевых действий в ночных условиях.
В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила крупная партия приборов ночного видения семейства «Малыш».
Прицелы предназначены для обнаружения, распознавания и ведения прицельной стрельбы на дальностях прямого выстрела при естественной ночной освещенности. Новые приборы отличают малый вес и габариты, применение высокоэффективных оптических систем и современных электронно-оптических преобразователей 2+ и 3 поколений, а также простота и надежность в эксплуатации.
Модификации поступивших прицелов предназначены для всей линейки автоматического, снайперского стрелкового оружия и ручных гранатометов.
Поступившие прицелы значительно повышают возможности подразделений при ведении боевых действий в ночных условиях. Технические характеристики позволяют эксплуатировать данные приборы в любых климатических зонах Дальнего Востока.
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