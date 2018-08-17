На вооружение соединений и воинских частей Амурского объединения ВВО поступила крупная партия приборов ночного видения семейства «Малыш»

Поступившие прицелы значительно повышают возможности подразделений при ведении боевых действий в ночных условиях.

Прицелы предназначены для обнаружения, распознавания и ведения прицельной стрельбы на дальностях прямого выстрела при естественной ночной освещенности. Новые приборы отличают малый вес и габариты, применение высокоэффективных оптических систем и современных электронно-оптических преобразователей 2+ и 3 поколений, а также простота и надежность в эксплуатации.

Модификации поступивших прицелов предназначены для всей линейки автоматического, снайперского стрелкового оружия и ручных гранатометов.

Поступившие прицелы значительно повышают возможности подразделений при ведении боевых действий в ночных условиях. Технические характеристики позволяют эксплуатировать данные приборы в любых климатических зонах Дальнего Востока.