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Подразделения МТО и военной полиции ЮВО в ходе учения обеспечили движение колонны российской техники в Армении
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Подразделения МТО и военной полиции ЮВО в ходе учения обеспечили движение колонны российской техники в Армении 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие развернули два пункта дозаправки и организовали ремонт условно вышедшей из строя техники с помощью подвижных авторемонтных мастерских, а также обеспечили безопасность дорожного движения при проведении ТСУ.
Подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) российской военной базы в Армении во взаимодействии с военной полицией организовано тактико-специальное учение (ТСУ) по организации движения колонны военной техники.
В ходе мероприятия военнослужащие выполнили задачи по обеспечению движения военной техники в составе колонны, отработали вопросы дозаправки и отражения атаки условного противника.
По замыслу учения, около 150 единиц военной техники выполняли марш на расстояние свыше 100 километров при возвращении в пункт постоянной дислокации с полигона Алагяз.
Военнослужащие подразделения МТО развернули два пункта дозаправки и организовали ремонт условно вышедшей из строя техники с помощью подвижных авторемонтных мастерских.
Подразделение военной полиции обеспечивало безопасность дорожного движения при проведении ТСУ.
Всего в учебных мероприятиях в Закавказье принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 200 единиц военной техники.
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