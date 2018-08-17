Подразделения МТО и военной полиции ЮВО в ходе учения обеспечили движение колонны российской техники в Армении

Военнослужащие развернули два пункта дозаправки и организовали ремонт условно вышедшей из строя техники с помощью подвижных авторемонтных мастерских, а также обеспечили безопасность дорожного движения при проведении ТСУ.

Подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) российской военной базы в Армении во взаимодействии с военной полицией организовано тактико-специальное учение (ТСУ) по организации движения колонны военной техники.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили задачи по обеспечению движения военной техники в составе колонны, отработали вопросы дозаправки и отражения атаки условного противника.

По замыслу учения, около 150 единиц военной техники выполняли марш на расстояние свыше 100 километров при возвращении в пункт постоянной дислокации с полигона Алагяз.

Военнослужащие подразделения МТО развернули два пункта дозаправки и организовали ремонт условно вышедшей из строя техники с помощью подвижных авторемонтных мастерских.

Подразделение военной полиции обеспечивало безопасность дорожного движения при проведении ТСУ.

Всего в учебных мероприятиях в Закавказье принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 200 единиц военной техники.