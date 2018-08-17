В Армении начались ремонтно-восстановительные работы в жилом военном городке ЮВО для военнослужащих и членов их семей

Помимо работ по ремонту и восстановлению жилого фонда для военнослужащих на территории жилого военного городка будут построены парковки для личного транспорта, облагорожены игровые и спортивные площадки.

По плану до начала зимнего периода будут проведены мероприятия по капитальному ремонту общежитий и трех домов служебного жилья для проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в соединении ЮВО и членов их семей, перекрой крыш на семи объектах, восстановление систем отопления, электроснабжения, канализаций и вентиляции.

Помимо работ по ремонту и восстановлению жилого фонда для военнослужащих на территории жилого военного городка будут построены парковки для личного транспорта, облагорожены игровые и спортивные площадки, проведено озеленение газонов и высаживание деревьев. Также начались работы по строительству стадиона, футбольных и игровых площадок, восстановление и частичное асфальтирование дорожного полотна.