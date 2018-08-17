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Танкисты Вислинской мотострелковой дивизии завершили обучение по преодолению водной преграды
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Танкисты Вислинской мотострелковой дивизии завершили обучение по преодолению водной преграды 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 500 экипажей танков и боевых машин пехоты прибудут с полигонов в Воронежской и Московской областях в пункты постоянной дислокации и продолжат плановые занятия по боевой подготовке.
Более 500 экипажей модернизированных танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 Вислинской мотострелковой дивизии отработали преодоление водной преграды на водном полигоне Погоново в Воронежской области и полигоне Головеньки в Московской области.
На вододроме полигона Погоново военнослужащие отработали преодоление водной преграды протяженностью около 100 м и глубиной до 3 м, а также выполнили серию упражнений по вождению боевой техники на плаву: змейка, движение задним ходом, габаритный дворик.
Особое внимание в этом году было уделено занятиям с ремонтными подразделениями. Экипажи плавающих бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ-К) выполняли эвакуацию и восстановление условно затонувшей бронетехники. Инженерные подразделения разворачивали машины понтонно-мостового парка ПМП-1, а также отработали переброску тяжелой колесной техники с помощью плавающего транспортера ПТС-М.
На полигоне Головеньки более 300 танкистов из Воронежской и Белгородской областей завершают практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б3. Экипажи сдали зачеты по допуску к вождению под водой, прошли легководолазную подготовку, отработали вопросы спасения экипажа из затопленного танка, а также отработали эвакуацию личного состава с помощью изолирующих противогазов ИП-5.
В ходе практических занятий танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, после чего механикам-водителям предстояло преодолеть водную преграду шириной более 200 и глубиной до 5 м, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.
После завершения обучения экипажи прибудут в пункты постоянной дислокации и продолжат плановые занятия по боевой подготовке.
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