Начальник ГВМУ провел селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил

В ходе совещания было заострено внимание на вопросах соблюдения финансовой дисциплины в военно-медицинских организациях, предстоящих мероприятиях в медслужбе и итогах Военно-медицинской эстафеты.

В мероприятии участвовали начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских организаций.

Начальник организационно-планового управления — заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Олег Калачёв доложил об итогах международного конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» в рамках АрМИ-2018.

С докладом о порядке участия Главного военно-медицинского управления и медицинской службы ВС РФ в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» выступил заместитель председателя Военно-научного комитета ГВМУ МО РФ полковник Константин Жангиреев.

Итоги работы медицинских служб военных округов в июле текущего года в своих выступлениях подвели начальники медицинской службы: Центрального военного округа — полковник медицинской службы Анатолий Калмыков , Восточного военного округа — полковник медицинской службы Андрей Леонидов , Южного военного округа — врио начальника подполковник медицинской службы Арсалан Бальжинимаев, Западного военного округа — врио начальника подполковник медицинской службы Герман Кукоз, Северного флота — врио начальника полковник медицинской службы Сергей Кузнецов

Итоги совещания подвел в своем выступлении начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Тришкин, заостривший внимание на вопросах соблюдения финансовой дисциплины в подчиненных военно-медицинских организациях, предстоящих масштабных мероприятиях в медицинской службе и поблагодаривший всех участников завершившейся накануне «Военно-медицинской эстафеты».