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Экипажи Ту-160 в ходе учения выполнили длительный перелет с дозаправкой в воздухе и условные пуски ракет по наземным целям
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Экипажи Ту-160 в ходе учения выполнили длительный перелет с дозаправкой в воздухе и условные пуски ракет по наземным целям 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ Российской Федерации.
Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. километров.
Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ Российской Федерации.
В ходе мероприятия экипажи выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Летно-тактическое учение, в котором задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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