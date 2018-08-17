Экипажи Ту-160 в ходе учения выполнили длительный перелет с дозаправкой в воздухе и условные пуски ракет по наземным целям 

Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ Российской Федерации.
Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. километров.
Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ Российской Федерации.
В ходе мероприятия экипажи выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Летно-тактическое учение, в котором задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.