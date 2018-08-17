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Модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М» поступил по гособоронзаказу в войска ЦВО
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Модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М» поступил по гособоронзаказу в войска ЦВО 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы, когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их.
Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки «Зоопарк-1М», способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 км, поступил по гособоронзаказу в войска Центрального военного округа (ЦВО).
Новая техника передана на вооружение артиллерийской бригаде, дислоцированной в Оренбуржье. Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их.
Комплекс «Зоопарк-1М» позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.
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