Модернизированный разведывательный комплекс «Зоопарк-1М» поступил по гособоронзаказу в войска ЦВО

Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы, когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их.

Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки «Зоопарк-1М», способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 км, поступил по гособоронзаказу в войска Центрального военного округа (ЦВО).

Новая техника передана на вооружение артиллерийской бригаде, дислоцированной в Оренбуржье. Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их.

Комплекс «Зоопарк-1М» позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.