Специалисты РХБ защиты ЦВО скрыли склады ГСМ от средств разведки условного противника

Сплошная аэрозольная завеса более 1000 метров от средств разведки условного противника была создана с помощью термодымовых машин ТДА-3 над складами с горюче-смазочными материалами.

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) скрыли склады с топливом в ходе учения под Екатеринбургом

Сплошная аэрозольная завеса более 1000 метров от средств разведки условного противника была создана с помощью термодымовых машин ТДА-3 над складами с горюче-смазочными материалами. Изобразив пустое пространство высотой до 10 метров на площади более 8 га удалось создать аэрозольное облако, которое скрыло стратегический важный объект и позволило оставаться недоступным для средств разведки и управления оружием условного противника свыше трех часов.

Кроме того, военнослужащие в ходе учения отработали вопросы по обнаружению радиоактивных и отравляющих веществ. Провели дегазацию, дезактивацию, и дезинфекцию условно зараженной техники, обеззараживанию участков местности и дорог в случае загрязнения окружающей среды при техногенных катастрофах.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано 80 единиц специальной техники.