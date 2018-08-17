В мотострелковых и танковых соединениях и частях ЦВО до конца 2018 года будут сформированы подразделения военной полиции

Основное направление деятельности данных подразделений — обеспечение правопорядка, воинской дисциплины и пропускного режима, а также охрана объектов Вооруженных Сил Российской Федерации В мотострелковых и танковых соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, Поволжье, на Урале, а также в Таджикистане , до конца текущего года будут сформированы подразделения военной полиции. Основное направление деятельности данных подразделений — обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, участие в обеспечении законности, обеспечение пропускного режима и охрана объектов Вооруженных Сил Российской Федерации. Подразделения военной полиции комплектуются из числа наиболее подготовленных военнослужащих, а также из числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, физически развитых, прошедших специальную проверку способных выполнять поставленные задачи по предназначению.