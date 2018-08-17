Снайперы ЦВО отразили атаку условного противника на буферную зону на учении под Самарой

В ходе мероприятия военнослужащие отрабатывали не только задачи на уничтожение целей, но и их подавление, изнурение, а также стрельбы по колесам движущейся техники, двум и трем мишеням одновременно.

Снайперы 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку условного противника на буферную зону в ходе учения на Рощинском полигоне в Самарской области

Снайперские пары скрытно выдвинулись и заняли позиции по периферии буферной зоны, создали замаскированные основные и запасные огневые точки, дежурили на своих направлениях по несколько часов.

По замыслу учения, военнослужащим нужно было определять характер появляющихся мишеней, различать людей с оружием и без, идентифицировать противника, по команде проводить стрельбы на разные расстояния.

Снайперы отрабатывали не только задачи на уничтожение целей, но и их подавление, изнурение, а также стрельбы по колесам движущейся техники, двум и трем мишеням одновременно. Боевые стрельбы выполнялись из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, активно применялись современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы.

Учение проводилось в течение трех дней, в нем также задачи отрабатывали мотострелковые, артиллерийские, инженерные и другие подразделения миротворческой и отдельной мотострелковой бригад. Всего около 1,2 тыс. военнослужащих.