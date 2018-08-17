Филиппины интересуются покупкой российских боевых кораблей

Власти Филиппин рассматривают возможность покупки у России боевых кораблей, об этом в интервью ТАСС рассказал филиппинский посол в РФ Карлос Соретта.

«Мы рассматриваем возможность покупки российских боевых кораблей. Представители Филиппин приезжают в Россию, осматривают корабли, их техническую документацию, и этот процесс продолжится. Они осмотрят корабли из других стран, и тогда будет приниматься решение», — сказал дипломат.

По его словам, многие развивающиеся страны хотели бы покупать военную продукцию российского производства, поскольку она «продаётся на хороших условиях».

Соретта подчеркнул, что при заключении контрактов на поставку оружия Москва не ставит политических условий.

В июне Россия и Филиппины подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Оно предусматривает поставки вооружения и военной техники, её обслуживание, а также поставку запчастей. Также предполагаются совместные программы в области ВТС и подготовки кадров.