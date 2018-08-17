Филиппины рассматривают возможность покупки боевых кораблей у России

МОСКВА , 17 августа. / ТАСС /. Филиппины изучают возможность покупки у России боевых кораблей и сравнивают условия Москвы с другими предложениями. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в РФ Карлос Соретта.

"Мы рассматриваем возможность покупки российских боевых кораблей, — сказал он. — Представители Филиппин приезжают в Россию, осматривают корабли, их техническую документацию, и этот процесс продолжится. Они осмотрят корабли из других стран, и тогда будет приниматься решение".

"Существуют деловые контакты и базовые параметры для сравнения [кораблей], — продолжил он. — Российское снаряжение хотят заполучить многие развивающиеся страны. Они предпочитают российское снаряжение, поскольку оно продается на хороших условиях, и мы будем обсуждать возможные условия".

Дипломат отметил, что Москва не выдвигает при продаже оружия политических условий, в отличие от некоторых других столиц. «Некоторые страны, когда мы покупаем у них оружие, выдвигают условия и ограничения на его использование», — добавил посол. Важным шагом в развитии сотрудничества стало подписание 24 октября 2017 года соглашения о военно-техническом сотрудничестве министрами обороны двух государств Сергеем Шойгу и Дельфином Лорензана. В его рамках Россия направила партию гранатометов филиппинцам.