Филиппины рассматривают возможность покупки боевых кораблей у России 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Филиппины изучают возможность покупки у России боевых кораблей и сравнивают условия Москвы с другими предложениями. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в РФ Карлос Соретта.
"Мы рассматриваем возможность покупки российских боевых кораблей, — сказал он. — Представители Филиппин приезжают в Россию, осматривают корабли, их техническую документацию, и этот процесс продолжится. Они осмотрят корабли из других стран, и тогда будет приниматься решение".
"Существуют деловые контакты и базовые параметры для сравнения [кораблей], — продолжил он. — Российское снаряжение хотят заполучить многие развивающиеся страны. Они предпочитают российское снаряжение, поскольку оно продается на хороших условиях, и мы будем обсуждать возможные условия".
Дипломат отметил, что Москва не выдвигает при продаже оружия политических условий, в отличие от некоторых других столиц. «Некоторые страны, когда мы покупаем у них оружие, выдвигают условия и ограничения на его использование», — добавил посол. Важным шагом в развитии сотрудничества стало подписание 24 октября 2017 года соглашения о военно-техническом сотрудничестве министрами обороны двух государств Сергеем Шойгу и Дельфином Лорензана. В его рамках Россия направила партию гранатометов филиппинцам.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин на встрече с филиппинским коллегой Родриго Дутерте на полях саммита АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года, Россия готова «развивать [с Филиппинами] отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области». В интервью ТАСС уже в начале 2018 года посол РФ в Маниле Игорь Ховаев сообщил, что вслед за контрактом на поставку гранатометов могут последовать и другие.