Ещё
Филиппины рассматривают возможность покупки боевых кораблей у России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филиппины рассматривают возможность покупки боевых кораблей у России 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Филиппины изучают возможность покупки у России боевых кораблей и сравнивают условия Москвы с другими предложениями. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в РФ Карлос Соретта.
"Мы рассматриваем возможность покупки российских боевых кораблей, — сказал он. — Представители Филиппин приезжают в Россию, осматривают корабли, их техническую документацию, и этот процесс продолжится. Они осмотрят корабли из других стран, и тогда будет приниматься решение".
"Существуют деловые контакты и базовые параметры для сравнения [кораблей], — продолжил он. — Российское снаряжение хотят заполучить многие развивающиеся страны. Они предпочитают российское снаряжение, поскольку оно продается на хороших условиях, и мы будем обсуждать возможные условия".
Дипломат отметил, что Москва не выдвигает при продаже оружия политических условий, в отличие от некоторых других столиц. «Некоторые страны, когда мы покупаем у них оружие, выдвигают условия и ограничения на его использование», — добавил посол. Важным шагом в развитии сотрудничества стало подписание 24 октября 2017 года соглашения о военно-техническом сотрудничестве министрами обороны двух государств Сергеем Шойгу и Дельфином Лорензана. В его рамках Россия направила партию гранатометов филиппинцам.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин на встрече с филиппинским коллегой Родриго Дутерте на полях саммита АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года, Россия готова «развивать [с Филиппинами] отношения, в том числе и в военной сфере, военно-технической области». В интервью ТАСС уже в начале 2018 года посол РФ в Маниле Игорь Ховаев сообщил, что вслед за контрактом на поставку гранатометов могут последовать и другие.
ТАСС: последние новости
Пентагон считает, что Китай может проводить учения по нанесению ударов по США Оборудование для Ту-160М испытают на Ту-22М3М Шойгу прибыл в Дагестан для проверки строительства инфраструктуры Каспийской флотилии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест198
Украинским детям показали российский Крым74
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Путин на свадьбе разозлил украинцев1223
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ236
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение