«Каждое предприятие, как одна семья»: губернатор Московской области наградил сотрудников Луховицкого авиационного завода

Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина был основан в 1953 году. В разные годы он выпускал Ил-12, Ил-14, Ил-18, самолет-разведчик для ВМФ Ил-20, Як-25 для ПВО, Су-9, МиГ-21, МиГ-23 (первый отечественный фронтовой сверхзвуковой истребитель с изменяемой стреловидностью крыла) и МиГ-29.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Сегодня на заводе налаживается производство новейшего легкомоторного истребителя Миг-35 и лайнера для внутренних гражданских перевозок Ил-114. Всех, кто имеет отношение к выпуску этой авиатехники, губернатор поздравил с юбилеем завода. На предприятии работает трудовая династия Железновых, ее общий трудовой стаж составляет 450 лет. Им, а также другим работникам, Андрей Воробьев вручил награды и памятные знаки Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«С большим удовольствием я приехал сюда для того, чтобы поздравить всех с 65-летием предприятия. Мне повезло, я за время своей работы неоднократно бывал на производстве, в самых разных цехах. Большая честь — сегодня присутствовать здесь. Это одно из самых больших предприятий на территории Московской области. У нас богатые традиции и в космической, и в оборонной промышленности. Более 100 компаний это направленности работают в самых разных городах Московской области. Как сказал из молодых специалистов, каждое такое предприятие, как одна семья. Я рассчитываю, что с каждым годом предприятие будет набирать обороты. С каждым годом мы будем видеть здесь передовые инновационные внедрения в систему нашей авиации», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках ведущейся модернизации производственного центра к Луховицкому заводу перешла роль основной индустриальной площадки РСК «МиГ» . В настоящее время на авиационном заводе ведется серийное производство перспективной авиационной техники.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

На заводе действуют кузнечные, стапельные, инструментальные и другие цеха. Цех композиционного производства, реконструированный в 2014 году, обеспечивает РСК «МиГ» передовые позиции в применении полимерно-композиционных материалов в самолетостроении. В 2014 году ОАО «РСК „МиГ“ названо победителем третьего конкурса „Авиастроитель года“ в двух номинациях: „За создание новой научной модели физического явления или технологического процесса“ и „За успехи в разработке авиационной техники и компонентов“.

На сегодняшний день основной выпускаемой продукцией завода является военная авиационная техника семейства МиГ-29: МиГ29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-35. Завод имеет в распоряжении летно-испытательный комплекс, в котором производится наземная и воздушная отработка самолетов, а также испытательные и приемо-сдаточные полеты всех видов серийной авиационной техники.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Общий объем выпуска самолетов „МиГ“ серийными авиационными заводами превысил 55 тысяч экземпляров. На самолетах „МиГ“ установлено свыше 100 мировых рекорда скорости, высоты и скороподъемности.