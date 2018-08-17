Разработка истребителя-перехватчика ПАК ДП перешла на стадию ОКР

Ранее сообщалось, что РСК «МиГ» в инициативном порядке разрабатывает концепт самолета дальнего перехватчика.

"Проект ПАК ДП находится на стадии опытно-конструкторских работ", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Тарасенко, жизненный цикл предшественника ПАК ДП — самолета МиГ-31 — завершится через 10 лет, и ему понадобится замена.