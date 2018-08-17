Ещё
Разработка истребителя-перехватчика ПАК ДП перешла на стадию ОКР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработка истребителя-перехватчика ПАК ДП перешла на стадию ОКР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 17 авг — РИА Новости. Начались опытно-конструкторские работы по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который заменит МиГ-31, заявил журналистам в пятницу гендиректор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Ранее сообщалось, что РСК «МиГ» в инициативном порядке разрабатывает концепт самолета дальнего перехватчика.
"Проект ПАК ДП находится на стадии опытно-конструкторских работ", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
По словам Тарасенко, жизненный цикл предшественника ПАК ДП — самолета МиГ-31 — завершится через 10 лет, и ему понадобится замена.
Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по ПАК ДП начнутся не ранее 2019 года.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест187
Украинским детям показали российский Крым65
Москвич с оружием устроил кровавую бойню184
Путин на свадьбе разозлил украинцев
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ225
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение