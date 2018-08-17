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Разработку истребителя-перехватчика пятого поколения начала корпорация «МиГ»
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Разработку истребителя-перехватчика пятого поколения начала корпорация «МиГ» 

Авторадио 1 час назад
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководство предприятия. Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31. Последний приняли на вооружение еще в 1981 году.
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