В Кузбассе артиллеристы научились попадать в окна с двух километров

"Военнослужащие артиллерийского соединения… в ходе проведения занятий по огневой подготовке отработали стрельбу по малоразмерным целям на дистанции до 2 тысяч метров из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», — говорится в сообщении.

Перед расчетами поставили задачу уничтожения живой силы условного противника, укрывшегося в здании. «Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующую окно здания, размером метр на метр.

"При отработке таких действий от расчетов гаубиц требовался высочайший уровень боевой подготовки, так как выполнение задачи осложняло не только расстояние до цели, но и баллистические и погодные особенности, которые влияют на точность выстрела. Наведение орудия выполнялось механическим способом без каких-либо автоматизированных систем и стабилизации", — сообщили в пресс-службе.

Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений, командных пунктов, бронированных целей, живой силы и огневых средств противника. Максимальная дальность выстрелов превышает 24 километра.