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В Кузбассе артиллеристы научились попадать в окна с двух километров
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В Кузбассе артиллеристы научились попадать в окна с двух километров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Военнослужащие-артиллеристы Центрального военного округа в Кемеровской области выполнили «снайперскую» стрельбу из гаубиц «Мста-Б», по целям, которые имитируют окна зданий, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие артиллерийского соединения… в ходе проведения занятий по огневой подготовке отработали стрельбу по малоразмерным целям на дистанции до 2 тысяч метров из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», — говорится в сообщении.
Перед расчетами поставили задачу уничтожения живой силы условного противника, укрывшегося в здании. «Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующую окно здания, размером метр на метр.
"При отработке таких действий от расчетов гаубиц требовался высочайший уровень боевой подготовки, так как выполнение задачи осложняло не только расстояние до цели, но и баллистические и погодные особенности, которые влияют на точность выстрела. Наведение орудия выполнялось механическим способом без каких-либо автоматизированных систем и стабилизации", — сообщили в пресс-службе.
Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений, командных пунктов, бронированных целей, живой силы и огневых средств противника. Максимальная дальность выстрелов превышает 24 километра.
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