В центре Киева заглох танк, который ехал на репетицию парада

МОСКВА , 22 авг — РИА Новости . В центре Киева во время подготовки к параду в честь Дня независимости Украины заглох танк, сообщает «112 Украина».

На кадрах видеозаписи, видно, что он попал в ДТП с участием военного грузовика.

Инцидент произошел на пересечении улиц маршала Рыбалко и Черновола. Как сообщает издание, танк простоял на месте два часа, при этом машина периодически дымилась. Позднее боевую технику увезли с места происшествия.

Курьезные ситуации происходят с украинской военной техникой не в первый раз. На прошлой неделе во время первой репетиции парада зенитная установка «Бук» врезалась в здание киевского бизнес-центра.