Ещё
В центре Киева заглох танк, который ехал на репетицию парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост предложили уничтожить
Крымский мост предложили уничтожить

В центре Киева заглох танк, который ехал на репетицию парада 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В центре Киева во время подготовки к параду в честь Дня независимости Украины заглох танк, сообщает «112 Украина».
На кадрах видеозаписи, видно, что он попал в ДТП с участием военного грузовика.
Инцидент произошел на пересечении улиц маршала Рыбалко и Черновола. Как сообщает издание, танк простоял на месте два часа, при этом машина периодически дымилась. Позднее боевую технику увезли с места происшествия.
Курьезные ситуации происходят с украинской военной техникой не в первый раз. На прошлой неделе во время первой репетиции парада зенитная установка «Бук» врезалась в здание киевского бизнес-центра.
Последние новости
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Комментарии  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климкин заявил о грядущей войне с Россией236
Кого из российских звезд убил СПИД50
Крымский мост предложили уничтожить102
В Киеве предопределили судьбу Донбасса117
Названа дата восстания на Украине343
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение