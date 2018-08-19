Украинский телеведущий высмеял технику для парада в Киеве 

Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский раскритиковал «новые» экземпляры военной техники, которые будут показаны на параде в Киеве. «Куда ушли деньги, которые мы 4,5 года платим в качестве военного сбора?», — возмутился журналист в публикации на своей странице в Facebook.
Дубинский недоумевает, почему подобная техника вообще показывается народу страны. Корреспондент отметил, что САУ «Богдана» недоработана. Танки Т-64 были сняты с производства еще в 1987 году, а Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган», по его словам, вообще имеются в единственных экземплярах.
Телеведущий предложил депутату Верховной рады Сергею Пашинскому продемонстрировать на параде свой автомобиль Bentley Bentayga. По словам Дубинского, это будет самым технологичным достижением Украины.
Ранее сотрудник предприятия «Южмаш» Алексей Василенко усомнился в планах продемонстрировать на военном параде в Киеве новый ракетный комплекс Украины. На своей странице в Facebook он назвал оперативно-тактический ракетные комплексы «Сапсан» и «Гром» несуществующими и отметил, что под данное оружие даже производство не подготовлено.
Пользователи соцсетей также высмеяли главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который рассказал о превосходстве новых украинских ракет над российскими аналогами.
Между тем месяц назад стало известно, что США выделит 200 миллионов долларов Киеву на подготовку военнослужащих и закупку военной техники.