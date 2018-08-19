Украинский телеведущий высмеял технику для парада в Киеве

Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский раскритиковал «новые» экземпляры военной техники, которые будут показаны на параде в Киеве. «Куда ушли деньги, которые мы 4,5 года платим в качестве военного сбора?», — возмутился журналист в публикации на своей странице в Facebook.

Дубинский недоумевает, почему подобная техника вообще показывается народу страны. Корреспондент отметил, что САУ «Богдана» недоработана. Танки Т-64 были сняты с производства еще в 1987 году, а Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган», по его словам, вообще имеются в единственных экземплярах.

Ранее сотрудник предприятия «Южмаш» Алексей Василенко усомнился в планах продемонстрировать на военном параде в Киеве новый ракетный комплекс Украины. На своей странице в Facebook он назвал оперативно-тактический ракетные комплексы «Сапсан» и «Гром» несуществующими и отметил, что под данное оружие даже производство не подготовлено.

Пользователи соцсетей также высмеяли главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова , который рассказал о превосходстве новых украинских ракет над российскими аналогами.