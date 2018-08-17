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В Эстонии прекратили поиски случайно запущенной ракеты
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В Эстонии прекратили поиски случайно запущенной ракеты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Эстонские военные прекратили поиски ракеты, случайно запущенной испанским истребителем.
"Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены, — приводит пресс-служба Сил обороны Эстонии заявление командующего ВВС страны полковника Рийво Валге. — Несмотря на систематические поиски, место падения ракеты не было идентифицировано и все разумные варианты были исчерпаны. Активные поиски закончены".
Напомним, что 7 августа истребитель испанских ВВС Eurofighter Typhoon осуществил «случайный» запуск ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM над южной частью Эстонии. В двухнедельных поисках фрагментов ракеты принимали участие три вертолета, пять наземных патрулей, беспилотные летательные аппараты и саперы.
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