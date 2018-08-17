Ещё
Эстонские военные прекратили активные поиски запущенной по ошибке ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эстонские военные прекратили активные поиски запущенной по ошибке ракеты 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 17 авг — РИА Новости. Эстонские военные прекратили активные поиски ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, сообщил в пятницу командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.
Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Однако эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты. Наземные поиски были прекращены, затем к ним подключились вертолеты.
"Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены. В течение двухнедельных поисков мы использовали три вертолета и пять наземных патрулей. В поисках также участвовали беспилотные летательные аппараты и саперы спасательного департамента. Несмотря на систематические поиски, место падения ракеты не было идентифицировано и все разумные варианты были исчерпаны. Активные поиски закончены", — цитирует Валге пресс-служба эстонских Сил обороны.
Командующий ВВС добавил, что при получении какой-либо новой информации поиски могут продолжиться.
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Шаров4
Москвич с оружием устроил кровавую бойню184
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ164
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму
Путин на свадьбе разозлил украинцев1260
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение