Эстонские военные прекратили активные поиски запущенной по ошибке ракеты

ТАЛЛИН , 17 авг — РИА Новости . Эстонские военные прекратили активные поиски ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, сообщил в пятницу командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Однако эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты. Наземные поиски были прекращены, затем к ним подключились вертолеты.

"Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены. В течение двухнедельных поисков мы использовали три вертолета и пять наземных патрулей. В поисках также участвовали беспилотные летательные аппараты и саперы спасательного департамента. Несмотря на систематические поиски, место падения ракеты не было идентифицировано и все разумные варианты были исчерпаны. Активные поиски закончены", — цитирует Валге пресс-служба эстонских Сил обороны.

Командующий ВВС добавил, что при получении какой-либо новой информации поиски могут продолжиться.