«Техмаш» представит боеприпасы нового поколения на «Армии-2018»

Фото: Антон Тушин

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит боеприпасы нового поколения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке. На стенде «Техмаша» впервые будут показаны многофункциональные снаряды для реактивной системы «Торнадо-Г».

«Один из экспонатов, который будет представлен на форуме, — 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539). Он предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности, обратные склоны, ущелья и в горах», — отметил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин

Дальность его стрельбы составляет от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения от –50 до +50 °С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в шесть раз выше, чем у аналогичного снаряда системы «Град».

РСЗО «Торнадо-Г» принята на вооружение в 2014 году и широко используется в Российской армии. Система зарекомендовала себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому «Граду».

Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем и аппаратурой подготовки и пуска. Это позволяет автоматизировать подготовку, наведение и стрельбу, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование машины на местности, дистанционно вводить данные полетного задания во взрыватели и производить пуск снарядов без выхода расчета из кабины.

Пакет направляющих боевой машины «Торнадо-Г» состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122 мм, что позволяет использовать реактивные снаряды как «Торнадо-Г», так и системы «Град».

Всего на экспозиции «Техмаш» представит более 100 образцов боеприпасов, среди которых не имеющая аналогов в мире реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения и объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре. Среди боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии ключевым экспонатом является 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом, который является одним из наиболее мощных выстрелов для современных танков Т-72 и Т-90.