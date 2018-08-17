Число юнармейцев в регионах Западного военного округа превысило 75 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 августа. / ТАСС /. Число воспитанников в отрядах всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» превысило на территории Западного военного округа (ЗВО) 75 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"В 26 регионах дислокации войск округа создано более 2800 отрядов, в которых занимаются подростки от 10 до 18 лет. Также первый зарубежный юнармейский отряд создан в Приднестровье. Сейчас численность отрядов на территории ЗВО первая по всем округа России ", — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что в текущем году впервые бывшие воспитанники Юнармии были направлены на военную службу по призыву в те части, где они еще в рамках движения проходили начальную военную подготовку.

Сегодня юнармейцы регулярно посещают соединения ЗВО, дислоцированные в Московской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Тверской, Воронежской и Курской областях. Школьники имеют возможность ознакомиться с многоцелевыми истребителями Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолетами Ми-8АМТШ и Ми-24, новейшими бронеавтомобилями «Тигр», «Рысь» и «Тайфун», с танками Т-72Б3 и Т-80У.

На Балтийском флоте воспитанники могут побывать на дизель-электрической подводной лодке «Дмитров», корвете «Сообразительный», гидрографическом катере «Евгений Гницевич» и учебном корабле "Смольный"