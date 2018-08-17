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На воде и на суше: морпехи Дальневосточного округа продемонстрировали выучку на тактических учениях
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На воде и на суше: морпехи Дальневосточного округа продемонстрировали выучку на тактических учениях 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах принимают участие шесть боевых кораблей, около тридцати единиц техники и более трехсот морских пехотинцев.
Морские пехотинцы грузят технику на большие десантные корабли. «Пересвет» и «Николай Вилков» подходят к берегу. На борт заезжают боевые машины пехоты БМП-2 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Это — тактические учения в Приморье. Под Владивостоком тренируются морпехи Тихоокеанского флота, бригады десантных кораблей и соединения кораблей охраны водного района. Запланирована высадка на необорудованном побережье. На переходе морем корабли и катера отрабатывают организацию обороны и совместное тактическое маневрирование.
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