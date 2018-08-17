НАТО начала поиск мин времен Второй мировой войны у берегов Норвегии

БРЮССЕЛЬ , 17 авг — РИА Новости . Противоминные корабли в составе 1-й постоянной группы минно-тральных сил НАТО проводят операцию по поиску и уничтожению мин времен Второй мировой войны у побережья Норвегии , сообщило в пятницу Объединенное командование ВМС НАТО (MARCOM).

"Постоянная группа минно-тральных сил НАТО (SNMCMG1) приступила к исторической операции по обезвреживанию боеприпасов у берегов Норвегии. Во время этой миссии SNMCMG1 будет вести поиск и идентифицировать морские мины и другое опасное наследие Второй мировой войны", — говорится в сообщении MARCOM.