Севастополе стартовал открытый «Кубок командующего Черноморским флотом» по хоккею с шайбой 

В турнире примут участие команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сегодня в Ледовом дворце севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) состоялась церемония открытия и первые матчи по хоккею с шайбой на «Кубок командующего Черноморским флотом».
Старт первенству дал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, который пожелал участникам честной борьбы и достойной победы. Он выполнил символический сброс шайбы на первом матче.
В турнире примут участие команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.
За Кубок будут бороться: обладатель «Кубка Командующего Черноморским флотом» — сборная ЧФ «Черноморец», сборная команда Северного флота, Сборная Южного военного округа «Варяги», Сборная Кубани «Джентльмены Кубани» и сборная города Краснодара «Легион».
Совместно с турниром взрослых хоккейных команд состоятся матчевые встречи детских команд турнира. За обладание Кубком будут бороться пять детских команд: «Юный Черноморец» и «Медведи» из Севастополя, «Южные Пингвины», «Джокер» из Симферополя и «Авангард» из Ялты.
Все матчи турнира будут проведены с 20 по 24 августа в Севастополе. Финальные матчи состоятся 24 августа. Планируется, что закрытие турнира и награждение победителей будет проведено в субботу 25 августа.