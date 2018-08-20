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Севастополе стартовал открытый «Кубок командующего Черноморским флотом» по хоккею с шайбой
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Севастополе стартовал открытый «Кубок командующего Черноморским флотом» по хоккею с шайбой 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В турнире примут участие команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сегодня в Ледовом дворце севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) состоялась церемония открытия и первые матчи по хоккею с шайбой на «Кубок командующего Черноморским флотом».
Старт первенству дал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, который пожелал участникам честной борьбы и достойной победы. Он выполнил символический сброс шайбы на первом матче.
В турнире примут участие команды из разных регионов России и сборные команды флотов и округов Вооруженных Сил Российской Федерации.
За Кубок будут бороться: обладатель «Кубка Командующего Черноморским флотом» — сборная ЧФ «Черноморец», сборная команда Северного флота, Сборная Южного военного округа «Варяги», Сборная Кубани «Джентльмены Кубани» и сборная города Краснодара «Легион».
Совместно с турниром взрослых хоккейных команд состоятся матчевые встречи детских команд турнира. За обладание Кубком будут бороться пять детских команд: «Юный Черноморец» и «Медведи» из Севастополя, «Южные Пингвины», «Джокер» из Симферополя и «Авангард» из Ялты.
Все матчи турнира будут проведены с 20 по 24 августа в Севастополе. Финальные матчи состоятся 24 августа. Планируется, что закрытие турнира и награждение победителей будет проведено в субботу 25 августа.
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