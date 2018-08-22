Ещё
Рейдовый буксир БУК-2190 вошел в состав Черноморского флота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе

Рейдовый буксир БУК-2190 вошел в состав Черноморского флота 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Новый рейдовый буксир БУК-2190 принят в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.
"В пункте базирования отряда судов обеспечения вспомогательного флота в городе Севастополь состоялись торжественные мероприятия, посвященные поднятию Андреевского флага и включению в состав Черноморского флота нового рейдового буксира БУК-2190", — говорится в сообщении.
Рейдовый буксир построен для флота на стапелях Ленинградского судостроительного завода «Пелла». Этот проект судна предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, прибрежных районах и в морских акваториях, а также для тушения пожаров и выполнения других задач.
В ближайшее время экипаж буксира приступит к отработке специальных курсовых задач. Моряки выполнят регламентные работы по обслуживанию судового оборудования, проведут различные учения и тренировки.
ТАСС: последние новости
"Уралвагонзавод": Т-90М на учениях значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А Соглашение о создании ракетного комплекса "Байтерек" подпишут 22 августа Курский губернатор предложил объявить выходной в день 75-летия победы на Курской дуге
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-20459
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина137
Голая блондинка привела к отставке34
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд170
Позор ради денег16
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
02:05
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение