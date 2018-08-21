Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим

Кроме того, на Военном совете были рассмотрены вопросы воинской дисциплины и обеспечения безопасности военной службы в соединениях и воинских частях Черноморского флота.

В управлении Черноморского флота (ЧФ) прошло заседание Военного совета флота, на которое были приглашены заместители и помощники командующего, начальники управлений, отделов и служб флота, командиры объединений, соединений и воинских частей.

После краткого вступительного слова командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил военнослужащим Черноморского флота государственные награды Российской Федерации — медали Суворова и Ушакова. Ряду офицеров были вручены грамоты командующего войсками Южного военного округа.

На Военном совете были рассмотрены вопросы воинской дисциплины и обеспечения безопасности военной службы в соединениях и воинских частях Черноморского флота.