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Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим
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Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, на Военном совете были рассмотрены вопросы воинской дисциплины и обеспечения безопасности военной службы в соединениях и воинских частях Черноморского флота.
В управлении Черноморского флота (ЧФ) прошло заседание Военного совета флота, на которое были приглашены заместители и помощники командующего, начальники управлений, отделов и служб флота, командиры объединений, соединений и воинских частей.
После краткого вступительного слова командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил военнослужащим Черноморского флота государственные награды Российской Федерации — медали Суворова и Ушакова. Ряду офицеров были вручены грамоты командующего войсками Южного военного округа.
На Военном совете были рассмотрены вопросы воинской дисциплины и обеспечения безопасности военной службы в соединениях и воинских частях Черноморского флота.
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