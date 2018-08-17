Молодые летчики ЮВО отработали первый пилотаж на Су-24М

При выполнении полетов на боевое применение экипажи произвели условное бомбометание по наземным целям, расположенным в районе полигона «Прудбой».

В авиационном полку Южного военного округа дислоцированном в Волгоградской области , состоялась летная смена, в ходе которой молодые офицеры отработали пилотаж на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Перед вылетами летчики сдали зачеты на допуск к полетам, выполнили элементы предполетной подготовки, совершили тренаж «пеший по летному» и получили предполетные указания на выполнение воздушной разведки погоды.

При выполнении полетов на боевое применение экипажи произвели условное бомбометание по наземным целям, расположенным в районе полигона «Прудбой».

Полеты проводились на скоростях от 500 до 1000 километров в час на высотах до 1 километра. Некоторые из молодых офицеров впервые поднялись в небо на данном типе самолета.

Главной целью летной смены являлась подготовка молодых летчиков к действиям в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, а также к полетам в составе пар на малой и сверхмалой высотах.

К проведению полетов было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а так же около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.