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Молодые летчики авиаполка ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, отработали первый пилотаж на Су-24М
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Молодые летчики авиаполка ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, отработали первый пилотаж на Су-24М 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
При выполнении полётов на боевое применение экипажи фронтовых бомбардировщиков произвели условное бомбометание по наземным целям, расположенным в районе полигона Прудбой.
В авиационном полку Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, состоялась лётная смена, в ходе которой молодые офицеры отработали пилотаж на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.
Перед вылетами летчики сдали зачёты на допуск к полётам, выполнили элементы предполётной подготовки, был проведен тренаж летного состава перед полетом «пеший по-лётному», получили предполетные указание на выполнение воздушной разведки погоды.
При выполнении полётов на боевое применение экипажи произвели условное бомбометание по наземным целям, расположенным в районе полигона Прудбой.
Полеты проводились на скоростях от 500 до 1 тыс. км/ч на высотах до 1 тыс. м.
Некоторые из молодых офицеров впервые поднялись в небо на данном типе самолёта.
Главной целью лётной смены являлась подготовка молодых летчиков к действиям в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, а также к полётам в составе пар на малой и сверхмалой высоте.
К проведению полетов было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.
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