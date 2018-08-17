Молодые летчики авиаполка ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, отработали первый пилотаж на Су-24М

При выполнении полётов на боевое применение экипажи фронтовых бомбардировщиков произвели условное бомбометание по наземным целям, расположенным в районе полигона Прудбой.

В авиационном полку Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, состоялась лётная смена, в ходе которой молодые офицеры отработали пилотаж на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Перед вылетами летчики сдали зачёты на допуск к полётам, выполнили элементы предполётной подготовки, был проведен тренаж летного состава перед полетом «пеший по-лётному», получили предполетные указание на выполнение воздушной разведки погоды.

При выполнении полётов на боевое применение экипажи произвели условное бомбометание по наземным целям, расположенным в районе полигона Прудбой.

Полеты проводились на скоростях от 500 до 1 тыс. км/ч на высотах до 1 тыс. м.

Некоторые из молодых офицеров впервые поднялись в небо на данном типе самолёта.

Главной целью лётной смены являлась подготовка молодых летчиков к действиям в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, а также к полётам в составе пар на малой и сверхмалой высоте.

К проведению полетов было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.