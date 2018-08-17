СМИ: Япония 50 лет назад обсуждала с США размещение противоракет с ядерным зарядом

ТОКИО, 17 августа. / ТАСС /. Правительство Японии в конце 60-х годов прошлого века обсуждало с властями США вопрос о размещении на своей территории американских противоракет с ядерными боеголовками. Об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на рассекреченные документы.

Отмечается, что двусторонние консультации по безопасности, где и поднимался этот вопрос, впервые были проведены в мае 1967 года. Тема противоракет обсуждалась в общей сложности в трех раундах переговоров, в том числе в сентябре 1967 года и в январе 1968 года.

По данным издания, на первой встрече представитель Вашингтона рассказал о планах по разработке программы Sentinel, предполагающей защиту районов базирования межконтинентальных баллистических ракет США от удара противника за счет противоракет. Япония тогда проявила интерес к этой теме, поскольку шла холодная война, и она рассматривала варианты обеспечения возможности перехвата китайских ракет средней дальности в случае угрозы своей территории.

Затем, как передает газета, США уже официально объявили о начале программы Sentinel. В ее основу легла трехступенчатая противоракета Spartan с термоядерной боеголовкой и более легкий вариант Sprint с нейтронным зарядом. В результате последующие консультации между двумя странами были посвящены более детальному обсуждению развертывания установок с такими ракетами на территории Японии.

Однако перед третьими по счету консультациями тогдашний премьер-министр Японии Эйсаку Сато объявил о так называемых трех неядерных принципах — не производить, не иметь и не допускать на свою территорию ядерное оружие. В результате, начиная с четвертого раунда переговоров, тема размещения ракет США с ядерными зарядами перестала входить в повестку консультаций.