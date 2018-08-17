Корабельные группы Северного флота вышли в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

В течение нескольких дней их экипажи отработают элементы противоминного обеспечения при выводе сил флота из баз, выполнят учебно-боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин.

В рамках плановой боевой учебы в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений.

Корабельные тральные группы в составе базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», «Ельня», «Ядрин», «Полярный», «Котельнич» в течение нескольких дней отработают элементы противоминного обеспечения при выводе сил флота из баз. Экипажи тральщиков также выполнят учебно-боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин.

Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Брест», «Юнга» и «Снежногорск» проведет комплекс учений по противолодочному обеспечению развертывания основных сил флота. В ходе данных плановых мероприятий боевой подготовки экипажами противолодочных кораблей будут отрабатываться задачи по поиску и атаке подводных лодок условного противника. Данное учение будет проходить в двухстороннем формате — корабельной поисково-ударной группе будут противодействовать экипажи подводных лодок Северного флота.

Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Айсберг и „Рассвет“ отработает задачи по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника.

Проведению данных учений предшествовала тщательная подготовка экипажей кораблей в базе, затем выполнение учебно-боевых задач экипажами одиночных кораблей в море. На данном этапе боевой учебы будет отрабатываться слаженность действий экипажей боевых кораблей в составе корабельных групп.