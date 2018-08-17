Россия получила «Выручку»

Вооруженные силы России получили комплекс мониторинга спутниковой связи «Выручка-Р2Т», позволяющий обнаруживать командные пункты, узлы связи и разведывательные группы противника, сообщают «Известия»

Межвидовые станции «Выручка-Р2Т» выявляют группировку спутников и в режиме онлайн определяют радиостанции или телефоны, получающие от них информацию. Система определяет пакеты и диапазон передаваемых данных, после чего идет дешифровка информации. Таким образом вскрываются спутниковые группировки, а также выясняется состав и характер войск, действующих на земле.

Полученные данные допускают использование комплексами радиоэлектронной борьбы, способными заглушить сигналы. Оборудование «Выручка-Р2Т» монтируется на базе высокопроходимых машин. В случае боевых действий комплексы войдут в состав группировок сухопутных войск, ВМФ и ВКС.

«С помощью таких комплексов можно добывать важную информацию о вероятном противнике. Определив, какие спутники задействованы для обеспечения операции, можно с большой долей вероятности раскрыть состав действующей на земле группировки противника. Если удается расшифровать пакеты данных, то военные получают бесценные данные для последующего анализа. Они, безусловно, заинтересуют оперативное или тактическое командование», — считает военный эксперт Алексей Леонков