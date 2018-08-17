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Более 2,5 тыс. мотострелков задействованы в учениях на горном полигоне в Карачаево-Черкесии
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Более 2,5 тыс. мотострелков задействованы в учениях на горном полигоне в Карачаево-Черкесии 

«Это Кавказ» 16 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
На горном полигоне в Карачаево-Черкесии начались тактические учения, в которых участвуют более 2,5 тысяч мотострелков.
В учениях задействованы военнослужащие мотострелкового соединения горного 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Карачаево-Черкесии. На полигон Кабу-Баши для оценки уровня боевой подготовки командиров подразделений прибыл командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, сообщает ТАСС.
Ранее соединения и воинские части округа, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к проведению двусторонних ротных тактических учений. В ходе учений отрабатываются тактические действия и маневры в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах и в населенных пунктах, как в дневное, так и в ночное время.
Маневры проводятся на территории 20 общевойсковых полигонов, расположенных в том числе на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии. В общей сложности в мероприятиях принимают участие свыше шести тысяч военнослужащих, в учениях задействовано порядка двух тысяч единиц военной техники.
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