Более 2,5 тыс. мотострелков задействованы в учениях на горном полигоне в Карачаево-Черкесии

На горном полигоне в Карачаево-Черкесии начались тактические учения, в которых участвуют более 2,5 тысяч мотострелков.

В учениях задействованы военнослужащие мотострелкового соединения горного 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Карачаево-Черкесии. На полигон Кабу-Баши для оценки уровня боевой подготовки командиров подразделений прибыл командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников , сообщает ТАСС

Ранее соединения и воинские части округа, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к проведению двусторонних ротных тактических учений. В ходе учений отрабатываются тактические действия и маневры в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах и в населенных пунктах, как в дневное, так и в ночное время.