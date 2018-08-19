Ещё
Пилотажная группа ВВС Китая прибыла в Россию для участия в форуме «Армия-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилотажная группа ВВС Китая прибыла в Россию для участия в форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые в рамках Международного военно-технического форума китайские летчики выступят со своей воздушной программой.
Летчики авиагруппы пилотажной группы «Первое августа» ВВС Народно-освободительной армии Китая на семи истребителях J-10 прибыли сегодня на подмосковный аэродром Кубинка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Впервые на форуме «Армия-2018» экипажи пилотажной группы китайских ВВС дважды выступят перед его зрителями со своей программой.
Международный форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
ТК «Звезда»: последние новости
Украинский журналист жестко раскритиковал «новинки» техники, которые покажут на параде в Киеве Индийские военные прибыли в ЦВО на учения «Мирная миссия-2018» Выставка оборонных достижений: почему форум «Армия» год от года привлекает все больше гостей и участников
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Удар будет чувствительным»352
Кремль подытожил итоги встречи Путина и Меркель33
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе633
Журналист высмеял «новинки» парада в Киеве78
51-летняя Овсиенко родит за границей1
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение