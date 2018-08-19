Пилотажная группа ВВС Китая прибыла в Россию для участия в форуме «Армия-2018»

Впервые в рамках Международного военно-технического форума китайские летчики выступят со своей воздушной программой.

Летчики авиагруппы пилотажной группы «Первое августа» ВВС Народно-освободительной армии Китая на семи истребителях J-10 прибыли сегодня на подмосковный аэродром Кубинка . Об этом сообщает Минобороны РФ.

Впервые на форуме «Армия-2018» экипажи пилотажной группы китайских ВВС дважды выступят перед его зрителями со своей программой.

Международный форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».