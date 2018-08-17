Китайские летчики прибыли на учения «Мирная миссия-2018»

Представители ВВС Народно-освободительной армии Китая будут тренироваться в десантировании, воздушной разведке, а также нанесении ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

На аэродроме Шагол приземлились два военно-транспортных самолета китайских ВВС. Следом за ним еще прибудут четыре многоцелевых вертолета Ми-17.

Гостей из КНР российские коллеги встретили по традиции хлебом и солью. Ранее на аэродром Шагол прибыли военнослужащие из Индии, и Пакистана

Всего в маневрах будут задействованы более трех тысяч участников из стран ШОС и около пятисот единиц техники.