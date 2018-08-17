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Китайские летчики прибыли на учения «Мирная миссия-2018»
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Китайские летчики прибыли на учения «Мирная миссия-2018» 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Представители ВВС Народно-освободительной армии Китая будут тренироваться в десантировании, воздушной разведке, а также нанесении ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
В Челябинскую область на учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2018» прибыли двести летчиков ВВС Народно-освободительной армии Китая.
На аэродроме Шагол приземлились два военно-транспортных самолета китайских ВВС. Следом за ним еще прибудут четыре многоцелевых вертолета Ми-17.
Гостей из КНР российские коллеги встретили по традиции хлебом и солью. Ранее на аэродром Шагол прибыли военнослужащие из Индии, и Пакистана.
Всего в маневрах будут задействованы более трех тысяч участников из стран ШОС и около пятисот единиц техники.
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