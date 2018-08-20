Китайские боевые самолеты прибыли на Урал на учения «Мирная миссия»

"В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Shenyang J-11, четыре истребителя— бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9", — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на аэродром Шагол прибыли четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Z-10 и два транспортных самолета Ил-76. «Таким образом, вся авиагруппа Китая для учений перебазирована в Челябинскую область», — добавили в округе.

На учениях летчики отработают перебазирование на запасные аэродромы, прикрытие войск, высадку личного состава, ведение разведки и нанесение ударов по наземным целям.

Таджикистана, Киргизии, Учения «Мирная миссия — 2018» пройдут на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. Как ожидается, в них примут участие более 3 тыс. военных и около 500 единиц техники из Казахстана России , Китая, Индии и Пакистана . В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Узбекистана

Антитеррористические учения «Мирная миссия» проводятся на территории государств — участников Шанхайской организации сотрудничества раз в два года. Последние такие маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.