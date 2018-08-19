Экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Китая прибыли в Кубинку для участия в форуме «Армия-2018»

В рамках форума летчики пилотажной группы «Первое августа» ВВС НОАК дважды выступят со своей воздушной программой на истребителях J-10.

Впервые в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» демонстрационные полеты выполнят экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Народно-освободительной армии Китая

Летчики авиагруппы завершили перебазирование с аэродрома дислокации на подмосковный аэродром Кубинка

К месту временного базирования прибыли 7 истребителей J-10 и транспортные самолеты с инженерно-техническим составом и имуществом.

В рамках форума летчики пилотажной группы «Первое августа» ВВС НОАК дважды выступят со своей воздушной программой.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа.