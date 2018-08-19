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Экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Китая прибыли в Кубинку для участия в форуме «Армия-2018»
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Экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Китая прибыли в Кубинку для участия в форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках форума летчики пилотажной группы «Первое августа» ВВС НОАК дважды выступят со своей воздушной программой на истребителях J-10.
Впервые в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» демонстрационные полеты выполнят экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Народно-освободительной армии Китая.
Летчики авиагруппы завершили перебазирование с аэродрома дислокации на подмосковный аэродром Кубинка.
К месту временного базирования прибыли 7 истребителей J-10 и транспортные самолеты с инженерно-техническим составом и имуществом.
В рамках форума летчики пилотажной группы «Первое августа» ВВС НОАК дважды выступят со своей воздушной программой.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа.
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