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Учения продемонстрировали деградацию десантно-штурмовых войск Украины
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Учения продемонстрировали деградацию десантно-штурмовых войск Украины 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Об этом свидетельствует фоторепортаж с состоявшихся недавно в Николаевской и Херсонской областях учений десантно-штурмовых войск «Маруновий берет 2018». Широко разрекламированным мероприятием руководил начальник генерального штаба страны.
На фото мы видим все те же древние, давно снятые в России с производства «шишиги» — ГАЗ-66 и ЗиЛ-131. Очень характерна в этом плане автомашина с установленной в кузове 23-мм зенитной установкой ЗУ-23-2. Обращает на себя внимание, что грузовик защищен «высокотехнологичной броней» — ящиками с песком. Возможно, это стандарты НАТО такие?
На самом деле, этот неказистый гантрак больше напоминает технику, которую можно увидеть, где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке. Хотя в Сирии, например, местные военные модернизируют свои вооруженные грузовики на куда лучшем уровне.
В учениях задействованы все те же немодернизированные старые советские БТР-80. Да, их раскрасили в модный пиксельный камуфляж, однако на всех бронетранспортерах решетчатые противокумулятивные экраны установлены в произвольном порядке — по усмотрению экипажа. И поэтому на фото нет двух одинаковых машин. Из-за этого, наверное, и создается впечатление, что перед нами не регулярная армия, а незаконные вооруженные формирования.
Ударную силу украинских десантников-штурмовиков составляют доставшиеся в наследство от размещавшихся в бывших соцстранах советских групп войск танки Т-80БВ. Есть данные, что ВСУ уже испытывают проблемы с эксплуатацией такой техники. Часть недавно отремонтированных машин возвращена обратно в Харьков.
В размещенном репортаже также видны поступившие недавно с баз хранения зенитные комплексы «Стрела-10». У применяемых ими ракет давно истекли сроки годности.
Можно еще долго перечислять увиденные недостатки. Хотя, украинское командование в пропагандистских целях, как всегда, высоко оценило состояние участвующих войск. На самом деле ясно, что ставка сделана на заваливание «мясом» обороны самопровозглашенных народных республик.
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