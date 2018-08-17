Минобороны купит 35 истребителей за 70 миллиардов рублей

Иркутский авиазавод, благодаря контракту, сможет выпускать 12–14 таких машин в год.

Напомним, многофункциональный истребитель Су-30 СМ станет основным самолетом морской авиации Военно-морского флота России

Он является истребителем поколения 4+ и предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и независимо от метеорологических условий. Многоцелевой двухместный истребитель незаменим при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и блокирования аэродромов противника.

Су-30 СМ, обладает уникальной сверхманевренностью, оснащен радиолокатором, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением