Минобороны купит 35 истребителей за 70 миллиардов рублей 

Министерство обороны РФ до конца года рассчитывает заключить контракт на поставку 36 истребителей Су-30 СМ производства Иркутского авиазавода. Цена контракта составит 70 миллиардов рублей. Как пишет «Ведомости», техника будет предназначаться для Воздушно-космических сил и морской авиации.
Иркутский авиазавод, благодаря контракту, сможет выпускать 12–14 таких машин в год.
Напомним, многофункциональный истребитель Су-30 СМ станет основным самолетом морской авиации Военно-морского флота России.
Он является истребителем поколения 4+ и предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и независимо от метеорологических условий. Многоцелевой двухместный истребитель незаменим при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и блокирования аэродромов противника.
Су-30 СМ, обладает уникальной сверхманевренностью, оснащен радиолокатором, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением