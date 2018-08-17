Все ядерные субмарины мира на одной карте 

Всего 7 стран используют субмарины, оснащенные ядерным оружием. Эксперты собрали данные о них и показали наглядную карту, как выглядит самая опасная «волчья стая» мира.
Подводная лодка с баллистическими ракетами является наиболее эффективным средством ядерного сдерживания. По большому счету, никто не рискнет начать ядерную войну именно из-за них: возмездие будет неизбежным.
И мировые державы постоянно наращивают свой подводный флот. По состоянию на весну 2018 года ВМФ РФ имеет 72 субмарины.
ВМФ США — 71 субмарина.
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая — 76 подводных лодок.
А вот, как вся «волчья стая» выглядит на одной карте:
Стоит отметить, что подводный флот России состоит из атомных и дизель-электрических субмарин. Американский же подводный флот полностью укомплектован атомными субмаринами. Статистические данные собрал и подготовил военный эксперт Naval Analyses Димитриос Мицопулос.