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Все ядерные субмарины мира на одной карте
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Все ядерные субмарины мира на одной карте 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Всего 7 стран используют субмарины, оснащенные ядерным оружием. Эксперты собрали данные о них и показали наглядную карту, как выглядит самая опасная «волчья стая» мира.
Подводная лодка с баллистическими ракетами является наиболее эффективным средством ядерного сдерживания. По большому счету, никто не рискнет начать ядерную войну именно из-за них: возмездие будет неизбежным.
И мировые державы постоянно наращивают свой подводный флот. По состоянию на весну 2018 года ВМФ РФ имеет 72 субмарины.
ВМФ США — 71 субмарина.
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая — 76 подводных лодок.
А вот, как вся «волчья стая» выглядит на одной карте:
Стоит отметить, что подводный флот России состоит из атомных и дизель-электрических субмарин. Американский же подводный флот полностью укомплектован атомными субмаринами. Статистические данные собрал и подготовил военный эксперт Naval Analyses Димитриос Мицопулос.
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