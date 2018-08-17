Армия России покажет всю мощь своего оружия

Свыше 20 000 образцов покажут Министерство обороны , разработчики и производители вооружения и военной техники на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и «Неделе национальной безопасности».

Оба форума одновременно пройдут с 21 по 26 августа в подмосковном Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот». В показах примут участие более 1 500 российских предприятий и организаций. Покажут свое современное оружие и виды Вооруженных сил России

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, Сухопутные войска продемонстрируют специалистам и гостям МВТФ-2018 боевые возможности более 90 стоящих на вооружении образцов техники, в том числе войсковой противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии. Также будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении, бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец», бронеавтомобили «Тайфун-К», специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», танк нового поколения Т-14 «Армата» и самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

В динамическом показе спланировано показать 32 образца вооружения и военной техники Сухопутных войск. Ходовые и огневые возможности продемонстрируют танки Т-90, Т-72Б3 и Т-80У. Артиллерия Сухопутных войск продемонстрирует огневую мощь и точность стрельбы из 125-мм самоходных противотанковых пушек «Спрут-СД», 120 мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста». Возможности войсковой противовоздушной обороны покажут расчеты зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1» и зенитной самоходной установки «Шилка-М4». Также гости форума увидят в боевой работе самоходные гаубицы «Мста-СМ», тяжелые минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Хризантема-С».

Воздушно-космические силы на открытой площадке авиационного кластера КВЦ парка «Патриот» в ходе форума «Армия-2018» представят ряд истребителей. Среди них самые современные — СУ-30СМ, СУ-35С и СУ-57. Все образцы боевой техники ВВС будут экспонированы с общим доступом для всех посетителей.

Истребитель СУ-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Кроме того, характеристики Су-30СМ позволяют ему сопровождать и прикрывать ударные группировки военной авиации, обеспечивать целеуказание для самолетов своей группы, производить подавление систем РЭБ противника. Главной особенностью машины является многофункциональность. В зависимости от состава вооружения, СУ-30СМ может выполнять задачи как ударного истребителя-бомбардировщика, так и тяжелого перехватчика ПВО.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. А Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) — это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

Даже сверхсекретные Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) представят на МВТФ «Армия-2018» ряд образцов своей техники. Среди них — агрегаты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» и автономная пусковая установка. Также будет экспонироваться техника, обеспечивающая безопасность частей РВСН как на марше, так и в районе дислокации: боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ). Новинками этого форума станут машина дистанционного разминирования «Листва», а также современный транспортный агрегат со специальным полуприцепом, предназначенный для перевозки крупногабаритных элементов ракетной техники. Кроме того, в павильонах выставки можно будет ознакомиться с инновационными разработками ученых Военной академии РВСН имени Петра Великого и 4-го Центрального научно-исследовательского института.

На недавнем селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сказал, что по предварительным оценкам форум«Армия-2018» посетит более миллиона человек. По его мнению, большой интерес у специалистов и гостей МВТФ-2018 вызовут кластер перспективного вооружения «Армия России — завтра» и выставка изъятого у террористов в Сирии вооружения. По традиции интересно будет и на интерактивной площадке «Инновационный клуб», основной темой которого на этот раз станет искусственный интеллект, сферы его применения и цифровые технологии.

«Нужно сделать так, чтобы для всех — и для наших соотечественников, и для наших гостей — форум «Армия-2018» стал настоящим праздником военно-технологической мысли», — поставил задачу военачальникам министр обороны, поручив органам военного управления обеспечить проведение запланированных мероприятий на самом высоком уровне.

Нет сомнений, что так и будет.