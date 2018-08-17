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Спецназ «Силы Тигра» получил редкую бронированную разведмашину БРМ-1К
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Спецназ «Силы Тигра» получил редкую бронированную разведмашину БРМ-1К 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
БРМ-1К внешне похожи на обычные БМП-1, хотя, если хорошо приглядеться, можно заметить, что башня рассчитана на двух бойцов: командира, который также выполняет функции наводчика-оператора, и находящегося рядом с ним старшего разведчика.
Бронемашина оснащена разнообразным оборудованием. Установлена радиолокационная станция разведки наземных целей, способная обнаруживать танки на дистанции до 10000 м, а живую силу на расстоянии в 6000 м. Имеется также лазерный дальномер с дальностью действия 8000 м. Приемник-пеленгатор может засекать работу чужих РЛС.
Для уничтожения противника в распоряжение экипажу предоставлена 73-мм пушка 2А28 «Гром» с боекомплектом в двадцать снарядов и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ с двумя тысячами патронов.
Благодаря дизельному трехсотмильному двигателю бронированный разведчик способен развивать скорость до 65 км/ч по шоссе и до 8 км/ч на плаву. Запас хода по топливу более 600 км. Вес машины — 13,3 т. Экипаж— 6 человек.
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