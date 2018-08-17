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Мотострелки России и Сербии отразили атаку «противника»
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Мотострелки России и Сербии отразили атаку «противника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Лужский военнослужащие двух стран отработали смену позиций и борьбу с диверсионными группами.
Отражением атаки «противника» ознаменовался очередной день совместных учений мотострелков России и Сербии. На полигоне Лужский в Ленинградской области военнослужащие двух стран отработали смену позиций, борьбу с диверсантами и приемы радиоэлектронной защиты.
Отдельной задачей учений стала наработка взаимодействия всех подразделений.
В маневрах принимают участие 800 человек под командованием совместного координационного штаба.
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