Мотострелки России и Сербии отразили атаку «противника»

На полигоне Лужский военнослужащие двух стран отработали смену позиций и борьбу с диверсионными группами.

Отражением атаки «противника» ознаменовался очередной день совместных учений мотострелков России Сербии . На полигоне Лужский в Ленинградской области военнослужащие двух стран отработали смену позиций, борьбу с диверсантами и приемы радиоэлектронной защиты.

Отдельной задачей учений стала наработка взаимодействия всех подразделений.

В маневрах принимают участие 800 человек под командованием совместного координационного штаба.