Военные России и Сербии отразили атаку «противника» под Санкт-Петербургом

Их совместный удар «Градом» не оставил шансов «противнику».

На Лужском полигоне в Ленинградской области прошли международные маневры с участием военных из России Сербии . Международная группа военнослужащих отработала нейтрализацию групп диверсантов противника, разведку позиций «врага», а также совместное отражение атаки.

Благодаря слаженным действиям, подразделения двух армий выполнили поставленную задачу. Им удалось завлечь основные силы наступающего «противника» в ловушку и уничтожить его с помощью внезапной контратаки резервов.

Всего в маневрах принимают участие 800 военнослужащих и 200 единиц техники. Мотострелков поддержали артиллерийские подразделения и авиация. Технику для участия в учениях предоставила российская сторона.