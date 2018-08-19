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Совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой завершилось в Ленинградской области
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Совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой завершилось в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Действия войск координировал совместный штаб руководства учением, осуществивший планирование боевого применения войск.
Сегодня военная делегация Вооруженных Сил Республики Сербия убыла с аэродрома Западного военного округа в пункт постоянной дислокации после завершения совместного российско-сербского тактического учения, проходившего на полигоне Лужский в Ленинградской области.
Российские и сербские военнослужащие совместно в дневное и ночное время отработали ведение разведывательных и противодиверсионных действий, выявление целей и нанесение огневого поражения условному противнику, манёвренную оборону, танковые и вертолётные засады, контратаку условного противника. Действия мотострелковых подразделений поддержали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», экипажи многоцелевых истребителей Су-35, вертолётов Ми-28Н и Ми-35. Действия войск координировал совместный штаб руководства учением, осуществивший планирование боевого применения войск.
«Учение показывает высокий уровень достигнутого взаимодействия, а также способность российских и сербских подразделений выполнить задачи в установленные сроки», — подвёл итоги заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.
«Очень важно проводить такие учения для того, чтобы сержантский состав и офицерский состав нарабатывали опыт, совершенствовались. А также, чтобы мы могли сравнить наши пути выполнения задач с российскими», — сказал командир первой мотострелковой роты вооружённых сил Сербии майор Милан Кубурич.
Ранее российские военнослужащие передали сербским коллегам боевую технику, вооружение и средства связи. Учение проходило с 15 по 17 августа, в нём приняли участие около 800 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники.
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