Камера на «Граде» сняла от первого лица обстрел снарядами на полигоне Лужский под Петербургом

На Лужском полигоне в Ленинградской области проходят учения.

Совместные учения мотострелковых подразделений России Сербии проходят на Лужском полигоне в Ленинградской области. В ходе маневров военнослужащие двух стран отработали взаимодействие в бою.

В маневрах принимают участие больше 800 человек и задействовано 200 единиц техники. Танки и артиллерию поддерживает и авиация. В течение недели солдаты и офицеры двух стран вместе ходили в разведку, боролись с диверсантами и учились обороняться.

Сербы отправили в Россию батальон мотострелков, где служат и девушки. Причем в отличие от наших подразделений, у братьев — славян прекрасный пол даже командует боевыми машинами пехоты.

«Здесь огромные пространства, полигон очень большой, у нас в Сербии таких просто нет. И конечно мне очень интересно ознакомиться с новой российской военной техникой», — рассказала «Звезде» заместитель командира мотострелкового отделения на БМП, сержант ВС Республики Сербия Тияна Радонич.

Вся боевая техника и вооружение предоставлены российской стороной. Но никаких проблем с их освоением — тот же автомат Калашникова еще со времен Югославии на Балканах производится под названием «Застава». И тактика действий частей и подразделений наших армий во многом схожа.

«Очень важно проводить такие учения, чтобы сержантский и офицерский состав совершенствовали свой опыт, чтобы мы могли научиться тактике ведения современного оборонительного боя у российских коллег», — рассказал командир мотострелковой роты ВС Республики Сербия Милан Кубарич.

Действуя совместно, подразделения двух армий успешно выполнили поставленную задачу. Благодаря маневру, им удалось завлечь основные силы наступающего противника в ловушку и уничтожить его, неожиданной контратакой своевременно введенных в бой резервов.