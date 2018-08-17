Реактивная артиллерия в действии: кадры масштабных стрельб в Южной осетии

Военнослужащие четвертой российской военной базы в Южной Осетии приступили к масштабным маневрам на полигоне Дзарцеми.

Мотострелки тренируются наступать и обороняться в сложных условиях высокогорья. Ночью и днем прицельный огонь ведет артиллерия.

В воздухе работают эскадрильи ударных вертолетов Ми-28, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

Особое внимание уделяется развитию навыков управления боем. Командиры учатся принимать нестандартные решения с учетом опыта современных конфликтов.

В маневрах задействованы четыреста единиц техники и две тысячи военнослужащих.