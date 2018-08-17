«Звезда» испытает новинки форума «Армия-2018» 

Телеканал «Звезда» покажет новинки, представленные на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который стартует 21 августа в парке «Патриот».
Съемочная группа «Военной приемки» отправилась в подмосковную Кубинку, чтобы первой показать экспозицию форума «Армия-2018». Зрители программы побывают на закрытом показе новейшей модификации Су-57, оценят парашюты нового образца, созданные из сверхпрочной ткани, и увидят в действии универсальную бронированную инженерную машину, способную проложить дорогу войскам в минном поле под огнем противника. Ведущий Алексей Егоров проверит в деле ограждения нового поколения, которые устанавливались на объектах ЧМ-2018, а также новейшую систему, способную обнаружить приближение даже самого маленького БПЛА. И это далеко не все, что будет продемонстрировано в «Военной приемке». Не пропустите новый выпуск в это воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».
Международный военно-технический форум «Армия-2018» соберет более 1500 российских предприятий военной промышленности. Посетители смогут рассмотреть более 20 тысяч образцов оружия, военной техники и технологий. Так, Курганмашзавод представит опытные образцы боевой машины пехоты на унифицированной платформе «Курганец-25» и боевой машины десанта БМД-4М2 «Синица». Еще одной новинкой форума станет российский зенитный ракетный комплекс «Сосна».