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Канада направит в Румынию пять истребителей в рамках программы НАТО
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Канада направит в Румынию пять истребителей в рамках программы НАТО 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Канады направят в Румынию около 135 военнослужащих и пять истребителей «Хорнет» CF-18 для патрулирования воздушного пространства страны в период с сентября по декабрь 2018 года в рамках программы НАТО, сообщается в пресс— релизе министерства обороны Канады.
Сообщается, что операция является частью программы, проводимой НАТО в Центральной и Восточной Европе. Истребители должны способствовать усилению ВВС Румынии по воздушному патрулированию.
"Благодаря нашей оборонной политике, мы обязались доказать вовлеченность Канады в происходящее в мире. Наша поддержка патрулирования воздушного пространства Румынии — это важный вклад и серьезная демонстрация нашей поддержки НАТО", — заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.
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