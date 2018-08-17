Канада направит в Румынию пять истребителей в рамках программы НАТО 

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы Канады направят в Румынию около 135 военнослужащих и пять истребителей «Хорнет» CF-18 для патрулирования воздушного пространства страны в период с сентября по декабрь 2018 года в рамках программы НАТО, сообщается в пресс— релизе министерства обороны Канады.
Сообщается, что операция является частью программы, проводимой НАТО в Центральной и Восточной Европе. Истребители должны способствовать усилению ВВС Румынии по воздушному патрулированию.
"Благодаря нашей оборонной политике, мы обязались доказать вовлеченность Канады в происходящее в мире. Наша поддержка патрулирования воздушного пространства Румынии — это важный вклад и серьезная демонстрация нашей поддержки НАТО", — заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.